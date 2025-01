Mann regt sich über Geheimratsecken auf: Friseur bringt ihn zum Staunen

Richmond (Virginia) - "Stopp es, stopp es!" Vergangene Woche hatte Haar-Influencer Thai Nguyen (25) einen ganz wilden Kunden in seinem Salon in Richmond, Virginia. Der junge Kerl wollte unbedingt, dass der beliebte Friseur seinen Haarausfall stoppt - zumindest optisch.

"Du siehst aus, als wärst du unter Strom gesetzt worden", witzelt er über die zu Berge stehenden Haare des Mannes. Der kann nur zustimmen - also geht es endlich an die Arbeit.

Nguyen fragt ihn, was ihm nun frisurentechnisch vorschwebt. "Ich habe alle deine Videos gesehen, mir schwebt der Textured Fringe vor", so der Gast. Er möchte also einen modernen Kurzhaarschnitt, der vor allem die Geheimratsecken kaschiert.

Kaum sind die Haare schön, macht der Kunde auf cool. © TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

Ein Schnitt - und alles ist anders. Plötzlich sitzt der junge Single-Mann mit seiner neuen Frisur auf dem Stuhl. Nguyen hat ihm den gewünschten Haarschnitt verpasst.

Erst jetzt darf sich der inzwischen hochnervöse Gast im Spiegel betrachten - und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. "Wuhu", bricht es aus ihm heraus. "Das hat sich wirklich gelohnt", fügt er hinzu.

Kaum hat er sich an seinen neuen Look gewöhnt, beginnt der junge Typ sofort mit dem Posen. Sein Selbstvertrauen scheint in Sekundenschnelle in die Höhe geschossen zu sein.

Neben ihm kann sich auch Thai Ngyuen glücklich schätzen. Zum einen über das große Lob des Mannes, zum anderen über einen weiteren viralen Hit auf TikTok mit mehr als 300.000 Klicks.