Mann schreit nachts vulgär ins Telefon: Geldstrafe!

Tarnobrzeg (Polen) - Wegen Ruhestörung in der Nacht bekam ein 26-Jähriger in Polen eine Geldstrafe aufgebrummt.

Ein mit seinem Leben unzufriedener Mann schrie sich nachts selbst an und klagte über sein Leid. Die Nachbarn wollten aber lieber ihre Ruhe haben. (Symbolbild) © 123rf.com/vadimgozhda

Bewohner einer Siedlung in Tarnobrzeg riefen am Donnerstag gegen 1 Uhr morgens die Polizei, weil ein Mann auf der Straße in sein Telefon brüllte.

Zeugen hatten beobachtet, dass er fluchte und lautstark redete, teilte die Polizei der Woiwodschaft Karpatenvorland mit. Als die Beamten eintrafen, saß der junge Mann auf dem Bürgersteig.

Wie sich herausstellte, stritt er am Telefon nicht mit einem Gesprächspartner - sondern mit sich selbst!

"Er benutzte vulgäre Worte und schrie und kommentierte lautstark sein Leben, das ihm nicht gefiel", teilte ein Sprecher der Behörde mit.

Der Schreihals war zur Tatzeit betrunken.