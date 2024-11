Mann stiehlt Wurst und liefert der Polizei kuriose Erklärung

Bamberg - Nach einem mutmaßlichen Wurst-Diebstahl in einem Supermarkt in Oberfranken hatte ein Mann eine ungewöhnliche Erklärung parat.

Wegen einer Wurst musste die Polizei zu einem Supermarkt in Bamberg ausrücken. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Er habe sich in dem Geschäft um einen Job bewerben wollen, sagte der 22-Jährige der Polizei laut deren Mitteilung.



Der Mann hatte demnach am Mittwoch in einem Markt in Bamberg eingekauft und an der Kasse eine Wurst im Wert von 3,20 Euro nicht bezahlt, wie die Polizei mitteilte.