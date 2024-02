Mann stirbt dreimal - Doch es gibt ein Happy End!

Graham und Tuula Pratt (r.) bedankten sich bei den Rettungskräften. © Ambulance Victoria

Graham und Tuula Pratt aus Portland feierten am Samstag ihren 37. Hochzeitstag, doch beinahe wäre es dazu nicht mehr gekommen. Wenige Tage zuvor erlitt der Australier eines Morgens plötzlich einen Herzstillstand.

Er lag einfach nur im Bett und las, als sein Herz den Geist aufgab. "Graham machte komische Geräusche und als ich ihn fragte, ob es ihm gut gehe, antwortete er nicht", erinnerte sich Tuula im Gespräch mit dem Rettungsdienstleister Ambulance Victoria. "Als ich ihm in die Augen sah, war nichts zu sehen, nicht einmal ein Flackern."

In der Sendung Sunrise ergänzte sie: "Er hörte auf zu leben, und ich musste den Krankenwagen rufen, ich begann mit den Wiederbelebungsmaßnahmen." Wenige Minuten später seien dann auch die Rettungskräfte eingetroffen und hätten von da an übernommen.

Brittany Stafford, eine Sanitäterin aus Portland, sagte, sie habe nicht erwartet, dass Graham überleben würde. "Es war ein sehr komplexer Fall und er starb mindestens dreimal, während wir dort waren."

Sie erinnerte sich an den dramatischen Morgen: "Nachdem wir zu Hause eine Stunde lang an ihm gearbeitet hatten, wollten wir ihn schließlich in unseren Hubschrauber bringen, aber er starb erneut. Es ist das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich eine Herz-Lungen-Wiederbelebung in einem fahrenden Krankenwagen durchführen musste."