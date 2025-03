Mann fährt mit toter Giraffe auf Ladefläche seines Autos durch die Gegend

Kuriose Aufnahmen zeigen, wie der obere Teil einer toten Giraffe aus der Ladefläche eines Pick-ups schaut. Dabei handelte es sich um ein für ein Museum präpariertes Tier. © Bildmontage: Facebook/Macomb County Police and Fire scanner/Nathan Schemansky

In einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf Facebook fragte Nathan Schemansky: "Weiß jemand etwas darüber? Ist das überhaupt echt?" Dazu veröffentlichte er Aufnahmen, die offenbar ein Freund von ihm auf dem Weg von der Arbeit nach Hause machte.

Zu sehen ist, eine echt wirkende, tote Giraffe auf der Ladefläche eines Ford Trucks.

Die Meldung wurde in diversen Gruppen geteilt, Nutzerinnen und Nutzer zeigten sich in Kommentaren teils empört über das tote und in den USA nicht heimische Tier. Wurde die arme Giraffe etwa kürzlich gejagt und getötet?

Der Aufschrei führte dazu, dass Darren Wehner, ein Tierpräparator, die Sache richtigstellte und Fotos der Arbeiten an dem Langhals teilte. Gegenüber dem Sender Fox 2 gab er an, dass das Tier auf seiner Ladefläche an Altersschwäche in einem Zoo verstorben sei.