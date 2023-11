Mann trinkt sich Mut an und ruft die Polizei, die erlebt eine Überraschung

Koluszki (Polen) - Wie heißt es so schön: im Wein liegt die Wahrheit. Ordentlich Mut angetrunken hatte sich ein Mann in Polen , bevor er die Polizei anrief und unbedingt etwas loswerden musste . Das bringt ihn nun mehrere Jahre hinter Gitter.

Ein 45-jähriger Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, wird die nächsten vier Jahre hinter Gittern verbringen, weil er im Suff die Polizei angerufen und sich gestellt hat. (SymbolbildI © 123rf.com/thainoipho

Ein ungewöhnlicher Anruf ging am Donnerstagabend, kurz vor 21 Uhr, beim diensthabenden Beamten der Polizei in Koluszki, Woiwodschaft Łódź, ein.

Der Mann am anderen Ende der Leitung stellte sich vor und gab auch eine Adresse an, wo er sich gerade aufhalten würde. Dann behauptete er, dass er gesucht werde und eigentlich ins Gefängnis gehöre, teilte die Polizei Łódź mit.

Die Beamten überprüften die Angaben sofort und klopften schließlich an die Tür des Anrufers, der ihnen öffnete.

Wie sich schnell herausstellte, hätte sich der 45 Jahre alte Mann, der eigentlich in Andrespol wohnt, rund 15 Kilometer vom "Tatort" entfernt, wohl eher nicht auf dem Revier gemeldet, wenn er sich nicht in dem Zustand befunden hätte, in dem er war.

Wie ein angeordneter Atemalkoholtest ergab, hatte er ordentlich einen über den Durst getrunken und mehr als ein Promille intus.

Zusätzlich überprüften die Polizisten die Datenbanken und ob er wirklich gesucht werde.