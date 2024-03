Mann unterläuft peinlicher Fehler und schlägt seinen Nachbarn krankenhausreif

Kurios: Der Betrunkene hatte sich in der Tür geirrt, wohnte eigentlich nebenan. Allerdings hatte er seinen eigenen Schlüssel zum Aufschließen benutzt und deshalb geglaubt, dass der Hausherr ein Fremder sei, und ihn attackiert.

Zudem lagen Essensreste herum. Der 79-Jährige schilderte, dass ein "großer, ganz in Schwarz gekleideter Mann" urplötzlich aufgetaucht sei, geschrien und ihn angegriffen hätte. Das Opfer musste schließlich ins Krankenhaus gebracht werden.

Wenn der Haustürschlüssel in der nachbarlichen Wohnung passt, muss der Bauherr unangenehme Fragen beantworten. (Symbolbild) © 123rf/goglik83

Was wie ein alkoholisches Märchen klingt, hatte sich in der Tat so abgespielt.

"Als die Deputies den Schlüssel des Verdächtigen überprüften, um festzustellen, ob er die Tür des Opfers öffnen konnte, funktionierte der Schlüssel tatsächlich", kommentierte ein Pressesprecher vom zuständigen Revier, dem Bexar County Sheriff's Office, gegenüber dem Fernsehsender KSAT.

Laut den bisherigen Ermittlungen geht der passende Schlüssel im fremden Haus wohl auf die Kappe des Bauherrn.

Unterdessen wurde Eric Collazo ins Gefängnis gebracht, kam jedoch nach Zahlung einer Kaution von 10.000 US-Dollar (rund 9260 Euro) auf freien Fuß.

Voraussichtlich ab 1. Mai muss er sich vor Gericht verantworten, berichtet Law and Crime unter Bezug auf Gerichtsakten.