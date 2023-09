Mann vergisst Handy auf Autodach: Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr!

Rund 50 Einsatzkräfte waren wegen des Handys eine Stunde lang gebunden. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 29-Jährige am Dienstagabend an einer Tankstelle in Schwaben einkaufen und hatte sein Mobiltelefon auf das Autodach gelegt.

Als er anschließend losfuhr, war er etwas in Eile und vergaß das Handy auf dem Fahrzeugdach.

Auf der B18 in der Nähe von Mindelheim im Landkreis Unterallgäu fiel das Telefon während der Fahrt auf die Straße. Hierbei wurde die sogenannte E-Call-Funktion ausgelöst, die Unfälle automatisch erkennt und einen Notruf absetzt.

Gegen 20.30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Eine Stunde lang suchten rund 50 Einsatzkräfte die nähere Umgebung nach einem verunfallten Fahrzeug oder nach einer in Not geratenen Person ab. Im Zuge dessen fanden die Retter das Handy.