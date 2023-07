Mann verliert Autoschlüssel: Als er zum Wagen zurückkehrt, kann er kaum glauben, was er sieht

Warschau (Polen) - In Polen verlor ein Mann seinen Autoschlüssel. Danach passierte etwas Erstaunliches.

Der Finder des Autoschlüssels nutzte die Situation nicht aus. Im Gegenteil! Er klemmte den Schlüssel hinter den Scheibenwischer. © Screenshot Twitter/@marekbosak

Auf Twitter teilte Marek Bosak seine ungewöhnliche Geschichte. Der Pole aus Warschau hatte am Dienstag nach dem Einkaufen seinen Autoschlüssel verloren. Offenbar war dieser beim Aussteigen aus seinem BMW zu Boden gefallen, berichtet das polnische Nachrichtenportal Interia.

Erst als er nach Hause kam, bemerkte der Mann den Verlust. Weil er den Schlüssel nirgendwo finden konnte, glaubte er, dass er "wahrscheinlich irgendwo in einer Tasche liegen" würde, erklärte er in seinem Tweet und vertraute darauf, ihn "irgendwann zu finden".

Und das geschah tatsächlich! Allerdings anders, als Bosak es sich wohl vorgestellt hatte.



Als er am nächsten Morgen zu seinem Wagen zurückkam, konnte er kaum glauben, was er sah: Der Schlüssel befand sich hinter dem Scheibenwischer an der Frontscheibe! Der ehrliche Finder hatte ihn dahintergeklemmt.



"Er hing so die ganze Nacht an der Scheibe. Es hat mein Vertrauen in die Menschen wiederhergestellt", fasste der User zusammen, der wirklich großes Glück hatte. Schließlich bestand die Möglichkeit, dass das Auto auf diese Weise leicht die Aufmerksamkeit eines Diebs auf sich ziehen könnte.