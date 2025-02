Mann will Freundin mit Besuch überraschen: Stattdessen lachen jetzt Millionen

Florida (USA) - Ein lauter Schrei, großes Entsetzen: Die Reaktion von Lena Huynh (21) war genau das Gegenteil von dem, was sich ihr Freund ausgemalt hatte. Dabei wollte der arme Kerl sie doch nur mit einem Blumenstrauß überraschen. Was war schiefgelaufen?

In nur vier Tagen sind bereits 14 Millionen Klicks sowie 3,6 Millionen Likes zusammengekommen. Zusätzlich stapeln sich in der Kommentarspalte die Smileys.

Dann wird ihr schnell klar, wer da wirklich in ihrem Zimmer steht. Kurz darauf müssen beide herzlich lachen. Ganz ähnlich geht es dem TikTok-Publikum, das sich köstlich amüsiert.

Das Video, in dem das verpatzte Wiedersehen festgehalten wurde, geht seit Anfang der Woche steil auf TikTok viral. Huynhs Freund war die Überraschung nämlich etwas zu "gut" gelungen.

Verkorkste Überraschung: Lena Huynh (21) erschreckt sich zu Tode, hält ihren Freund im ersten Moment für einen Eindringling. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lenahuynhx

"Niemand ist jemals in meinem Zimmer, also würde ich nie erwarten, eine menschliche Person in meinem Zimmer zu sehen", erklärte die 21-Jährige dem US-Magazin.

"Er hat die Überraschung zustande gebracht, indem er meinen Mitbewohnern am Tag zuvor auf Instagram eine Textnachricht geschrieben hat, sie sollten ihm die Tür öffnen", fügte sie hinzu.

Der Grund für den Aufwand: Das Paar führt eine Fernbeziehung, ist mehrere Autostunden voneinander entfernt. Am Abend des Wiedersehens hatten sich die beiden bereits einen Monat lang nicht mehr gesehen.

Und somit dauerte es auch nicht lange, bis der erste Schreck großer Freude wich. Lena Huynh war schließlich froh, ihren Schatz wieder in die Arme schließen zu können.