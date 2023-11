Mann will Granatapfelsaft bestellen, doch dann herrscht plötzlich Terroralarm

Die portugiesische Polizei wurde wegen eines vermeintlichen Terrorverdachts in Lissabon zum Einsatz gerufen. (Archivbild) © 123rf.com/joseh51

Zu dem kuriosen Vorfall kam es am vergangenen Freitagabend im Bezirk Cais do Sodré in Lissabon. Wie die portugiesische Boulevard-Zeitung "Correio da Manhã" auf ihrer Webseite cm jornal berichtete, wollte der 36-Jährige in einem Lokal einen Granatapfelsaft bestellen.

Weil der Tourist kein Portugiesisch sprach, nutzte er eine Übersetzungshilfe im Internet und sagte der Bedienung, was er haben möchte. Zumindest glaubte er bis hierhin, das gewünschte Getränk bestellt zu haben.

Als er jedoch merkte, dass die Kellnerin plötzlich sprachlos war, schwante ihm nichts Gutes und wie sich bald herausstellte, hatte er einen fatalen Fehler gemacht.

Denn statt nach einem Granatapfelsaft zu fragen, hatte er mit "Hilfe" der Internet-Übersetzung gedroht, eine Granate in das Restaurant zu werfen. Ein Mitarbeiter des Gasthauses alarmierte daraufhin den Notruf.

Aus Angst vor einem Terroranschlag wurden sofort Einsatzkräfte einer Spezialeinheit der Polizei zum Tatort geschickt.