Mann will zehn Jahre jünger aussehen: Das macht ein Friseur aus ihm

Richmond (Virginia/USA) - Diese Verwandlung hat es in sich. Das legen auch die Zahlen nahe, die das entsprechende TikTok-Video in weniger als 24 Stunden erreicht hat.

Dann kommt ein Schnitt, der es wirklich in sich hat: Wer ist der junge Typ, der jetzt auf dem Stuhl sitzt? Tatsächlich der Kunde, der nun wirklich deutlich jünger aussieht.

Doch der Kunde setzt dem Ganzen die Krone auf: "Gib mir zehn Jahre zurück", bittet er Nguyen in dem kuriosen Clip. Der scheint sich noch nicht einmal sonderlich herausgefordert zu fühlen, macht erst mal ein paar "Vorher"-Aufnahmen des Mannes.

Diesmal hat es einen Mann mit Hornbrille, Seitenscheitel und ungepflegtem Bart in den Salon von Haar-Influencer Thai Nguyen (25) verschlagen. Der Friseur aus Richmond, Virginia, hat also alle Hände voll zu tun.

Nach diesem Makeover reibt sich selbst Friseur Thai Nguyen verwundert die Augen. Ist das der Kunde vom Anfang? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

Den (zu) langen Bart des US-Amerikaners hat Nguyen deutlich gekürzt. Der biedere Seitenscheitel ist einem frischen, stylischen Haarschnitt gewichen, die Hornbrille musste gleich ganz dran glauben.

Die Wirkung wird zudem durch glitzernde Ohrringe verstärkt, die der Kunde zuvor nicht getragen hat. All das zusammen verschafft ihm den deutlich jüngeren Look.

In diesem Fall muss sogar Nguyen schwärmen. So schreibt er in der Kommentarspalte: "Ich liebe diese großen Veränderungen. Dieser Typ hat wirklich einen strahlenden Glanz erhalten. Ich weiß, dass sein Mädchen glücklich ist. Sogar ich habe auf diesen Schnitt reagiert."

So geht es auch dem TikTok-Publikum, das dem Clip in weniger als 24 Stunden zu 4,8 Millionen Klicks verholfen hat. Dazu kommen bereits mehr als 800.000 Likes.

Für Nguyen hat der große Erfolg noch weitere Folgen. Der virale Hit hilft ihm, bei TikTok erstmals die Marke von zwei Millionen Followern zu knacken. Nur wenige Stunden später zeigt sich der 25-Jährige deshalb tanzend in einem Dankesvideo.