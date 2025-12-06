Frau ist allein im Stall und hört merkwürdiges Klopfen: Der Grund haut sie aus den Latschen

Ocala (USA) - Als eine Frau aus Florida spätabends ein merkwürdiges Geräusch im Stall ihrer Pferde vernimmt, befürchtet sie direkt das Schlimmste. Die Erklärung sollte kurz darauf im Internet viral gehen.

Eine Frau aus den USA hatte am Abend ein merkwürdiges Geräusch in ihrem Stall vernommen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ taylor_santo

Taylor Santosuosso, eine Dressur-Reiterin aus Ocala, war an jenem Abend allein im Stall ihrer Pferde gewesen. Während draußen die Dunkelheit hereinbrach, hörte die US-Amerikanerin auf einmal ein Klopfen.

Sie konnte das Geräusch zunächst nicht zuordnen und dachte, "es wäre ein Geist", schreibt Taylor zu ihrem Video auf TikTok, in dem man den wirklich undefinierbaren, schnellen Klopflaut deutlich vernehmen kann. "Sogar mein Hund hat angefangen zu bellen", so die Pferdehalterin.



Im Clip sieht man die Reiterin dann zögerlich aus einer der Boxen in die äußere Stallgasse filmen, wo sie schließlich den Ursprung des Geräuschs entdeckt:

Zwei Pferde dösen - mit den Köpfen aus ihren Boxen gestreckt - in der abendlichen Szenerie. Eines der Tiere lässt dabei seine Lippen durch eine Auf- und Zu-Bewegung immer wieder aufeinanderprallen. Dadurch entsteht der dumpfe Laut, der Besitzerin Taylor so massiv verwirrte.

Im Kommentarbereich des TikTok-Beitrags, der bereits mehr als 27 Millionen Mal angesehen worden ist, sind sich die Zuschauer schnell einig, was das Huftier dort treibt: Der Gaul katapultiert sich durch die Lippenbewegung ins Traumland.