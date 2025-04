Mit Axt in der Hand! In dieser Stadt regeln jetzt Wikinger den Verkehr

In Haddeby regeln ab sofort Wikinger den Verkehr. © Marcus Brandt/dpa

Der Direktor des Amtes Haddeby in Schleswig-Holstein, Ralf Feddersen, sagte, eine Bürgerin habe in Dänemark eine solche Ampel gesehen und ihn gefragt, warum es an der Welterbestätte nicht auch so etwas Schönes gebe.

Man habe die Idee dann aufgegriffen und sei ins Genehmigungsverfahren eingestiegen. "Es ist ja nicht ganz einfach, von Standard-Ampelfiguren abzuweichen."

Ein örtlicher Grafiker habe die Figuren entwickelt, die zur Genehmigung vorgelegt wurden. "Wir waren hocherfreut, als die Zusage kam", sagte Feddersen. Geholfen habe sicherlich der Welterbestatus der Wikingerstätten Haithabu und Danewerk. "Wir sind hier wirklich im Zentrum des Wikingergeschehens."

Die Kosten von gut 3000 Euro haben die Gemeinde Busdorf, zu der die Ortschaft Haddeby gehört, das Amt Haddeby sowie der Welterbeverein finanziert.