Frau räkelt sich im Brunnen - dummerweise wird die "Show" aufgezeichnet

In der Stadt Rybnik in Polen hat sich eine Frau in den frühen Morgenstunden in einem Brunnen geräkelt. Eine Überwachungskamera der Polizei nahm alles auf.

Von Simone Bischof

Rybnik (Polen) - In der Stadt Rybnik in Polen hat sich eine Frau in den frühen Morgenstunden in einem Brunnen geräkelt. Ganz nüchtern war sie dabei offenbar nicht mehr. Szenen wie aus einem Musikvideo: Die Frau badete am frühen Morgen im Brunnen. Eine Aufnahme ihrer "Show" landete im Internet. © Screenshot YouTube/Straż Miejska w Rybniku Wie das polnische Nachrichtenportal Polsat News berichtet, kam es zu dem kuriosen Vorfall bereits am 13. Mai. Was genau die Frau dazu bewogen hat, morgens um 4 Uhr in einem Brunnen zu planschen, ist schwer zu sagen. Ihr Pech: Mit der "Show" erregte sie auch die Aufmerksamkeit einer Überwachungskamera der Stadt, die die Szene aufnahm. Später wurde der zwei Minuten lange Clip auf der YouTube-Seite der Stadtpolizei von Rybnik veröffentlicht. Zu sehen ist, wie sich die Dame, die eine zerrissene Hose trug - beziehungsweise das, was von einer Hose noch übrig war - im Wasser hin und her rollte und scheinbar auch versuchte, zu tanzen. Kurioses Lkw versperrt nach Unfall die Straße: Autofahrer will das nicht akzeptieren und tut das! Als Passanten vorbeikamen, lockte die Verführerin diese an: Ihr erstes "Opfer", ein Mann, drehte sich um - ob aus Bewunderung oder Belustigung, ist nicht bekannt - und begann, mit ihr zu reden. Kurz darauf erschien ein weiterer Mann - in Begleitung einer Frau, die sofort ihr Handy rausholte und wahrscheinlich ein "Andenken" an die Szene aufzeichnete. Der Betreiber der Überwachungskamera schickte schließlich eine Streife zum Tatort, um das Schauspiel der jungen Frau zu beenden. Offenbar wollte die Unbekannte wohl einfach nur auffallen. Das Ziel hat sie erreicht.

