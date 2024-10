Motiv Hunger? Dieb klaut Pizzen aus dem Auto

Ravensburg - Ein Unbekannter hat in Ravensburg Pizzen und andere frisch zubereitete Speisen aus dem Kofferraum eines Pizzalieferanten gestohlen.

Der kuriose Vorfall ereignete sich am gestrigen Montagabend gegen 21 Uhr in der örtlichen Florianstraße.

In einem unbemerkten Augenblick machte sich ein bislang unbekannter Täter am Wagen eines Pizzaboten zu schaffen und gönnte sich daraus die frisch zubereiteten Speisen im Wert von knapp 40 Euro, die der Bote zur Auslieferung bereitgestellt hatte. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Täter oder den Tätern dauern an.