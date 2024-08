Mitarbeiter schockiert, als sie diesen "Preis" im Greifautomaten finden

Duncansville - Wer hat sich nicht auch schon mal an einem Greifautomaten probiert? Immerhin gibt's mit ein wenig Geschick vieles zu gewinnen: Stofftiere, Fußbälle, Gummienten oder sogar ein Murmeltier. Moment, ein WAS?

Die Mitarbeiter wurden von einem ungewöhnlich lebendigen "Preis" in einem ihrer Greifautomaten überrascht. © Montage: Facebook: Pennsylvania Game Commission-Southcentral Region (2)

Richtig gelesen! Im US-Bundesstaat Pennsylvania sorgte ein abenteuerlustiges Murmeltier für einen Einsatz der besonderen Art.

Aber von vorn: Anfang dieser Woche staunten die Mitarbeiter eines Vergnügungsparks nicht schlecht, als zwischen den bunten Stofftieren in einem der Greifautomaten plötzlich eine echte Tiernase herauslugte.

Wie die staatliche Wildtierbehörde in einem Beitrag auf Facebook berichtete, rief eine Mitarbeiterin nach dem ungewöhnlichen Fund umgehend die Tierexperten zu Hilfe. Zu groß war die Sorge, das Tier unnötig zu stressen.

Fotos zeigen das grau-braune Murmeltier, wie es verdutzt aus dem Haufen an Spielzeugen hervorblickt und sich im Spiegel des Automaten betrachtet. So richtig zufrieden schien er mit seiner Entscheidung, in den Automaten geklettert zu sein, aber nicht.

Immer wieder huschte es durch die bunten Stofftiere und streckte den Kopf nach oben, "um die Lage zu beurteilen", so die Wildhüter weiter.