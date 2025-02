Eintritt in den Discounter zahlen? Dieses Konzept steckt dahinter

London (Großbritannien) - Eintritt zahlen beim Supermarkt? Dieses kuriose Gerücht schlägt aktuell in den Medien hohe Wellen, denn ein Supermarkt in London verlangt beim Eintreten zwölf Euro.

Im Londoner Stadtteil Greenwich testet Aldi Süd sein Pilotprojekt. © Andreas Arnold/dpa

Doch dahinter steckt keine billige Kundenabzocke, sondern ein ausgeklügeltes Pilotprojekt von der Supermarktkette Aldi Süd, wie Karlsruhe Insider berichtet.

Diese testet bereits seit 2021 in einer Filiale im Stadtteil Greenwich das Konzept des Einkaufens ohne Kassen (Shop & Go). Das bedeutet Kameras und künstliche Intelligenz anstelle von Kassen.

Statt eines aktiven Bezahlvorgangs und Wartezeit an der Kasse registrieren Kunden sich vorher in einer App mit ihrer gewünschten Zahlungsmethode. Alternativ können sie auch am Eingang des Ladens ihre Kreditkarte auflegen, quasi als Eintrittskarte.