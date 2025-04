Mutter wundert sich, warum Tochter Osterhase nicht isst: Als sie reinbeißt, wird ihr alles klar

Der Grund: Es handelte sich nicht um Schokolade, sondern um Seife. Diese hatte nicht nur wie die Leckerei ausgesehen, sondern sogar so gerochen.

Die Mutter hätte es sehen können. Auf der Packung des Osterhasen stand in großen Lettern "Soap" (dt. Seife). © Reddit/Screenshot/hellogoawaynow

Ebenfalls gegenüber Newsweek sagte der Mann: "Unsere Schokoladenhasenseife von Two's Company ist als originelles Geschenk konzipiert, und wir können uns vorstellen, dass sie, besonders zu Ostern, mit dem Original verwechselt werden könnte."

Und weiter: "Wir sind sehr froh, dass es dem Kind gut geht und dass die Mutter ihre Erfahrung mit Humor (...) mitgeteilt hat."

Obwohl auf der Verpackung mit dem Osterhasen in Großbuchstaben "Soap" (Seife) stand, will sich das Unternehmen nun um eine bessere optische Unterscheidung bemühen. "Solche Rückmeldungen helfen uns, noch besser zu werden", so der Sprecher.

Unterdessen dürfen sich Mutter und Tochter auf eine Überraschung freuen. Denn Two's Company hat ihnen als kleine Entschädigung ein Geschenk versprochen, das diesmal wohl wirklich essbar sein wird.