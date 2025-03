Mutter fragt sich, wie Partner Namen ihrer Tochter gewählt hat: Dann gesteht er die Wahrheit

New Hampshire (USA) - Mit ihrer ersten Vermutung lag sie völlig falsch. Wochenlang glaubte Jules, ihr Mann Corey habe den Namensvorschlag für ihre Tochter aus den Romanen der Twilight-Reihe. Doch dann gestand er ihr noch vor der Geburt die Wahrheit.

Schließlich gab Corey zu, dass ihm in Wahrheit ein Mann aus der Formel 1 vorgeschwebt war.

Nach ein paar Wochen sei sie jedoch wieder auf das Thema zurückgekommen - und habe nachgefragt, woher ihr Partner den Namen habe, so Jules gegenüber dem US-Magazin.

"Ich habe ein paar Tage damit verbracht, mir Namen auszudenken, die zu Senna als zweitem Vornamen passen würden", sagte die heutige Mutter diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek .

Corey wollte unbedingt, dass seine erste Tochter Senna heißt - genau wie eine Figur aus der Vampirsaga. Das Paar aus New Hampshire war sich schnell einig, dass die Idee gut war. Nur mit Twilight hatte der werdende Vater nicht das Geringste am Hut.

Das undatierte Archivbild zeigt den brasilianischen Pilot Ayrton Senna, der dreimal Weltmeister in der Formel 1 wurde. Er starb bei einem Rennen im Alter von nur 34 Jahren. © Epa/epa/dpa

Der US-Amerikaner dachte die ganze Zeit an den legendären brasilianischen Rennfahrer Ayrton Senna, der 1994 beim Großen Preis von San Marino tragisch ums Leben gekommen war.

Dass er sich seine Geheimniskrämerei hätte sparen können, zeigte sich an der Reaktion seiner Frau. Jules war sofort fasziniert von der tragischen Geschichte des Formel-1-Piloten. Sie las sogar Bücher über ihn. Auch, weil sie "eine so starke Verbindung zu dem Namen spürte".

Selbst als die werdenden Eltern im Krankenhaus erfuhren, dass es auch ein Abführmittel namens Senna gibt, ließen sie sich nicht von ihren Plänen abbringen.

"Seine Freunde lachen immer mit ihm und fragen ihn, wie er mich dazu gebracht hat, unsere Tochter so zu nennen, und er deutet immer an, es sei meine Idee gewesen. Denn in gewisser Weise waren es nur seltsame Zufälle, die zum Namen unserer Tochter geführt haben", sagte Jules abschließend zu Newsweek.

Kürzlich veröffentlichte die Mutter auch ein TikTok-Video zu der Geschichte, das seitdem 1,6 Millionen Klicks erhalten hat.