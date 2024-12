Mutter fragt Söhne, wer ihre Schminke verschüttet hat: Was die Kids antworten, amüsiert so viele

Florida (USA) - War Batman oder Spider-Man der Übeltäter? Als Amanda Ivanelli Anfang des Monats ins Schlafzimmer kam, fand sie dort ihr teures Make-up verschüttet auf dem Boden vor. Da ihre beiden kleinsten Söhne Luca und CJ zu diesem Zeitpunkt gerade verkleidet waren, musste Ivanelli ihr "Verhör" eben mit zwei Superhelden durchführen. Was die Jungs ihr dann erzählten, sorgt inzwischen für mächtig Gelächter auf TikTok .

Besonders selbstbewusst zeigt sich in dem kuriosen Clip Spider-Man alias Luca, der furchtlos und ohne zu zögern, seine Antworten gibt.

Doch die Jungs spielen das Spiel auf ihre Weise. Statt die Schuld unter sich auszumachen, lenken sie den Verdacht in eine andere Richtung und behaupten, dass es der Familienhund Marco gewesen sei.

In dem 1,7 Millionen Mal angeklickten Hit stehen die Brüder aus Florida wie zwei Unschuldslämmer im Badezimmer, das ans Schlafzimmer grenzt. Ihre Mutter will nun wissen, wer für das Chaos verantwortlich ist.

Amanda Ivanelli wusste ganz schnell, welcher ihrer Söhne sie anflunkerte. © TikTok/Screenshot/aivanelli

"Ich hatte es gerade aufgewischt und Spider-Man schaute direkt auf die Stelle, wo es verschüttet worden war. Wenn man sich das Video anschaut, sieht man, wie er auf die Stelle zeigt, an der das Zeug verschüttet wurde, und dann zeigt Batman auf eine andere Stelle. So habe ich ihn erwischt", sagte Ivanelli diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek.

Batman war also unschuldig, hatte der Lüge seines Bruders wohl nur aus Solidarität zugestimmt. Seine Mutter ließ die Kamera trotzdem laufen, um zu sehen, was passierte.

Die Jungs ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken, hielten tapfer an ihrer Version der Geschichte fest.

Das wiederum imponierte ihrer Mutter. "Ich war insgeheim stolz auf sie, denn das ist definitiv die Definition von Brüderlichkeit, auch bekannt als Bro-Code", so die US-Amerikanerin.