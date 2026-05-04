Mutter unterbricht eigene Hochzeit: Plötzlich strömen bei ihrer Tochter Tränenflüsse
USA - Ein Antrag auf einer Hochzeit? In den Augen vieler ein absolutes Unding! Doch was, wenn es sich bei der Braut um die Mutter der angehenden Verlobten handelt? Denn genauso hat es sich im April bei Miranda Marie Bair (38) und ihrer Tochter Brooklyn (19) abgespielt. Im Netz sorgen die Aufnahmen des besonderen Moments für Begeisterung.
Denn Miranda hielt die überraschende Hochzeitswendung auf ihrem TikTok-Kanal fest. In zwei Videos ist zu sehen, wie die frischgebackene Braut grade ansetzt, um ihren Brautstrauß gen Junggesellinnen-Masse zu werfen.
Doch dann dreht sie sich um und schreitet auf die hoffnungsvollen Damen zu, ihre Tochter Brooklyn wartet an vorderster Front. Sie bekommt das Bouquet noch etwas überrascht, aber erfreut auf direktem Wege von ihrer Mama in die Hand gedrückt - nicht ahnend, wer da hinter ihr wartet.
Denn dort taucht plötzlich ihr Freund Landon in der Frauenmenge auf. Er kniet sich hinter dem Mutter-Tochter-Duo hin und holt eine Ringbox hervor. Bei Brooklyn fällt der Groschen und ihre Freude kennt keine Grenzen.
Die 19-Jährige bricht in Tränen aus, stürzt auf ihren Partner zu und nimmt den Antrag sofort an. Danach gibt es nicht nur mit ihrem angehenden Mann, sondern auch mit ihrer Mama innige Umarmungen - und für Ersteren auch reichlich Küsse.
Miranda Marie Bair postet Verlobung ihrer Tochter auf ihrer eigenen Hochzeit
Braut freut sich für ihre Tochter: "Diesen Moment für sie zu schaffen war unglaublich besonders"
"Es war die Art von Überraschung, von der man träumt, dass sie gelingt", freute sich die Mama-Braut nun im Gespräch mit People. "Mein Sohn schlug vor, es auf meiner Hochzeit zu machen. Es war perfekt. Beide Familien wären schon da, alle wären festlich gekleidet, und es wäre eine absolute Überraschung." Tatsächlich soll Brooklyn nicht den Hauch einer Ahnung gehabt haben.
"Als Mutter stehen die Kinder immer im Mittelpunkt der eigenen Welt, und diesen Moment für sie zu schaffen - umgeben von Liebe, Familie und einem so bedeutungsvollen Rahmen - war unglaublich besonders", schwärmte die Miranda.
Auch im Netz kamen die Szenen hervorragend an. Die beiden TikTok-Videos wurden inzwischen insgesamt mehr als 3,5 Millionen Mal angesehen! Hinzu kommen fast eine halbe Million Likes und unzählige herzliche Kommentare.
Titelfoto: Montage: TikTok/bairwithmiranda