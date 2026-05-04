Mutter unterbricht eigene Hochzeit: Plötzlich strömen bei ihrer Tochter Tränenflüsse

USA - Ein Antrag auf einer Hochzeit? In den Augen vieler ein absolutes Unding! Doch was, wenn es sich bei der Braut um die Mutter der angehenden Verlobten handelt? Denn genauso hat es sich im April bei Miranda Marie Bair (38) und ihrer Tochter Brooklyn (19) abgespielt. Im Netz sorgen die Aufnahmen des besonderen Moments für Begeisterung.

Miranda Marie Bair (38, r.) überraschte ihre Tochter Brooklyn (19, l.) gemeinsam mit ihrem angehenden Schwiegersohn. © Montage: TikTok/bairwithmiranda

Denn Miranda hielt die überraschende Hochzeitswendung auf ihrem TikTok-Kanal fest. In zwei Videos ist zu sehen, wie die frischgebackene Braut grade ansetzt, um ihren Brautstrauß gen Junggesellinnen-Masse zu werfen.

Doch dann dreht sie sich um und schreitet auf die hoffnungsvollen Damen zu, ihre Tochter Brooklyn wartet an vorderster Front. Sie bekommt das Bouquet noch etwas überrascht, aber erfreut auf direktem Wege von ihrer Mama in die Hand gedrückt - nicht ahnend, wer da hinter ihr wartet.

Denn dort taucht plötzlich ihr Freund Landon in der Frauenmenge auf. Er kniet sich hinter dem Mutter-Tochter-Duo hin und holt eine Ringbox hervor. Bei Brooklyn fällt der Groschen und ihre Freude kennt keine Grenzen.

Die 19-Jährige bricht in Tränen aus, stürzt auf ihren Partner zu und nimmt den Antrag sofort an. Danach gibt es nicht nur mit ihrem angehenden Mann, sondern auch mit ihrer Mama innige Umarmungen - und für Ersteren auch reichlich Küsse.