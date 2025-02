Alles im Haus färbt sich grün - sogar die Katzen: Die Wahrheit lässt Kinnladen runterfallen

Wie kann das denn sein? Sogar die Katzen von Reddit-Nutzerin "mioraa" fallen der grünen Farbe zum Opfer. © Collage: Screenshot/Reddit/mioraa

Auf der Social-Media-Plattform Reddit postete eine Nutzerin unter dem Namen "mioraa" in der Kategorie "Cleaning Tipps" (zu Deutsch: "Putz-Tipps") ein paar Bilder aus ihrer Wohnung.

Auf den Fotos sind eine Wand, ein Bettlaken, ein Pullover oder auch die zwei Hauskatzen zu sehen. Alle Dinge haben eine Gemeinsamkeit: Sie schimmern in einem leichten Grünton. Mioraa kann sich aber nicht erklären, woher diese Farbe kommt.

Deswegen wendet sie sich an die Nutzer des Online-Forums: "Ich dachte zuerst, dass es an den Waschmittel-Pods liegen könnte, welche ich verwende, weil die auch grün sind. Aber nachdem ich das getestet habe, habe ich keine Verfärbung gesehen. Daran kann es also nicht liegen. Weiß irgendjemand, was das ist?"

Dutzende User versuchten, der Frau zu helfen und so bekam sie verschiedenste Vorschläge, woher die mysteriöse Farbe kommen könnte. Beinahe jeden Vorschlag testete mioraa, doch es veränderte sich nichts. Bis schließlich ein User sie darauf aufmerksam machte, dass Jeans abfärben können.

Komisch nur, dass sowohl mioraa als auch ihr Ehemann gar keine solcher Hosen besitzen.