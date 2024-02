Mysteriöse Lichter am Nachthimmel sorgen für Staunen im Netz: UFO-Experte klärt auf

Rhein-Main-Gebiet - Social Media im Ausnahmezustand! Über weiten Teilen Hessens waren am vergangenen Wochenende für viele Beobachter ungewöhnliche Lichtphänomene am Nachthimmel zu sehen. In etlichen Videos brachten die jeweiligen Urheber ihr Erstaunen sowie ihre Ratlosigkeit ob des Ursprungs zum Ausdruck. Doch die Erklärung scheint ganz simpel.

Vermeintlich ungewöhnliche Lichtkugeln am Himmel über Hessen sorgten für etliche Videoaufnahmen von verwirrten Betrachtern. © Montage: Screenshot Tiktok/edinruznic2

Wir schreiben Karnevalssamstag bei mittlerweile voll eingesetzter Dunkelheit. Der von dichten Wolken durchzogene Nachthimmel wird plötzlich von neblig wirkenden Lichtkugeln durchzogen, die scheinbar keinerlei vom Boden ausgehenden Ursprung haben.

Für viele Netz-User Anlass genug, ihr Smartphone zu schnappen und ihre Aufnahmen samt Kommentar auf TikTok, Facebook, YouTube und Co. zu verewigen. Vor allem in der hessischen Mainmetropole Frankfurt sowie in großen Teilen des Rhein-Main-Gebietes sorgten die für einige vermeintlich übernatürlichen Erscheinungen für Verwirrung.

In den Kommentaren spiegelt sich nahezu stets dasselbe Bild wider. Während viele mit einem dicken Augenzwinkern die wildesten Theorien um UFOs, Aliens und Co. unter den zahlreichen Clips verewigten, zeigten sich einige wenige ebenfalls überrascht oder gar erschrocken über das, was sie in den Aufnahmen zu sehen bekamen.

Den Großteil der Internet-Gemeinde konnte über derartige Videos, die mitunter Millionen Aufrufe erhielten, scheinbar nur den Kopf schütteln. Um ihren Mitmenschen aber ein wenig auf die Sprünge zu helfen, kamen sie mit der einfachsten, aber wohl auch am ehesten korrekten Antwort um die Ecke.

Denn bei den Lichtkugeln konnte es sich, gerade angesichts der voll im Gange befindlichen Narrenzeit, ausschließlich um eine neue Generation von Laser-Himmelslichteffektgeräten, die auch "Skybeamer" genannt werden, handeln.