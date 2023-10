Mysteriöse "Meerjungfrau" an Strand gespült: Hat das Rätseln um den Klumpen ein Ende?

Simberi (Papua-Neuguinea) - Ein wirklich gespenstischer weißer Klumpen! Einheimische entdeckten am 20. September eine merkwürdige Masse im Meer vor Simberi ( Papua-Neuguinea ) und zogen sie an den Strand. Das Wesen in Form einer Meerjungfrau beschäftigt seither Experten, doch die sind sich weitestgehend einig.

Einheimische fanden vor Simberi in Papua-Neuguinea einen sogenannten Globster. © Facebook/New Irelanders Only

Bei dem mysteriösen Etwas, von dem Fotos in einem Beitrag von New Irelanders Only (NIO) auf Facebook veröffentlicht wurden, handelt es sich allem Anschein nach um die stark verwesten Überreste eines Meeressäugers, so die Wissenschaftsexperten gegenüber Life Science.

Der genaue Ursprung des Globster, also eine nicht identifizierbare organische Masse, die an Land gespült wurde, ist jedoch schwer zu bestimmen. Ein Großteil der Überreste des Wesens war bereits stark verrottet und die meisten Körperteile fehlten, wie etwa der Kopf.

Zudem gibt es keine Informationen über Größe und Gewicht der Leiche, da niemand sie vermessen hatte, bevor sie von den Einheimischen vergraben wurde, so NIO. Wissenschaftlern blieb für die Bestimmung des Ursprungs demnach nur Fotos.