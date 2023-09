Nacktschnecke verursacht Totalschaden und komplettes Verkehrschaos

Neu-Isenburg - Wie geht das denn? Am vergangenen Freitag sorgte eine Nacktschnecke im hessischen Neu-Isenburg für einen kuriosen Vorfall. Jetzt kämpft die Hugenottenstadt in der Nähe von Frankfurt am Main mit den weitreichenden Folgen.

Im südhessischen Neu-Isenburg trieb eine Nacktschnecke am vergangenen Freitag ihr "Unwesen". (Symbolbild) © 123RF/zebra202

Wie die Stadt am heutigen Mittwoch auf ihrer Webseite mitteilte, ist am 15. September gegen 4 Uhr eine komplette Ampelanlage an der Kreuzung Friedhofstraße/St.-Florian-Straße/Martin-Behaim-Straße ausgefallen - der ausschlaggebende Grund dafür ist überaus skurril!



Durch einen Servicespezialisten einer Fachfirma konnte mittlerweile festgestellt werden, dass eine Nacktschnecke in das Steuergerät der Verkehrsampel eingedrungen war. Dort löste das Kriechtier einen Kurzschluss aus und sorgte so für das Versagen der gesamten Ampelanlage, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen meldete.

Demnach sprang die Hauptsicherung der Ampel bei dem ungewöhnlichen Vorfall heraus, weshalb die komplette Anlage in der Folge stromlos gestellt wurde.

Zu allem Übel hat der Kurzschluss das Steuergerät der komplexen Signalanlage irreparabel zerstört. Am Montag wurde im Rahmen eines Ortstermins schließlich diagnostiziert, dass das Gerät vollständig ausgetauscht werden muss.

Und an dieser Stelle ergibt sich für die Stadt gleich das nächste Problem: Aufgrund der langen Lieferzeit von mindestens einer Woche wird nun versucht, eine Zwischenlösung zu finden, um das örtliche Verkehrschaos zu beheben.