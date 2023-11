Neue Mieterin trifft der Schlag, als sie unter den Teppich vor ihrer Haustür schaut

Melbourne (Australien) - Was für ein Fehlstart! Vor zweieinhalb Monaten sind TikTok-Userin Elleda Louise und ihr Freund in eine Wohnung im australischen Melbourne gezogen. Seitdem häufen sich die Probleme. Doch was die junge Frau am vergangenen Mittwoch unter dem Teppich vor ihrer Haustür entdeckte, toppte alles. Denn bei diesem Anblick traf die arme Mieterin der Schlag.