Nicht Autos, nicht Dinosaurier: Die Leidenschaft dieses Dreijährigen lässt Herzen höher schlagen

Sunderland (Großbritannien) - Während die meisten Jungen im Alter von Teddy (3) auf Autos oder Dinosaurier abfahren, hat der kleine Junge aus dem englischen Sunderland eine ganz bizarre Leidenschaft entwickelt: Waschmaschinen.

Der kleine Teddy (3) ist von Waschmaschinen fasziniert. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/rachatkinsonx

Schon im Alter von zwölf Monaten habe der Sohn von Rachael und Ben vor der Waschmaschine gesessen und einen kompletten Waschgang lang zugesehen, wie die Wäsche geschleudert wird, erzählt die Britin gegenüber Newsweek.

Zwar würde sich Teddy auch für Autos interessieren, doch an die Faszination zu dem Haushaltsgerät kommt nichts heran. "Es ist das Einzige, wovon er je besessen war", so die Mutter.

Inzwischen hat Rachael die Obsession ihres Sohnes im Netz geteilt und Teddy somit unzählige Herzen gewinnen können. In den Videos auf TikTok zeigt sie, wie sich ihr Sohn seiner Leidenschaft hingibt.

Aufnahmen zeigen den Dreijährigen mit einer Sammlung an Spielzeugwaschmaschinen, die er stolz präsentiert. Mit einem dicken Grinsen im Gesicht steht er neben den Geräten, die in Farben und Größen variieren. Auch an Waschkörben und Waschmittel fehlt es nicht.