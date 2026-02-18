Nicht Autos, nicht Dinosaurier: Die Leidenschaft dieses Dreijährigen lässt Herzen höher schlagen
Sunderland (Großbritannien) - Während die meisten Jungen im Alter von Teddy (3) auf Autos oder Dinosaurier abfahren, hat der kleine Junge aus dem englischen Sunderland eine ganz bizarre Leidenschaft entwickelt: Waschmaschinen.
Schon im Alter von zwölf Monaten habe der Sohn von Rachael und Ben vor der Waschmaschine gesessen und einen kompletten Waschgang lang zugesehen, wie die Wäsche geschleudert wird, erzählt die Britin gegenüber Newsweek.
Zwar würde sich Teddy auch für Autos interessieren, doch an die Faszination zu dem Haushaltsgerät kommt nichts heran. "Es ist das Einzige, wovon er je besessen war", so die Mutter.
Inzwischen hat Rachael die Obsession ihres Sohnes im Netz geteilt und Teddy somit unzählige Herzen gewinnen können. In den Videos auf TikTok zeigt sie, wie sich ihr Sohn seiner Leidenschaft hingibt.
Aufnahmen zeigen den Dreijährigen mit einer Sammlung an Spielzeugwaschmaschinen, die er stolz präsentiert. Mit einem dicken Grinsen im Gesicht steht er neben den Geräten, die in Farben und Größen variieren. Auch an Waschkörben und Waschmittel fehlt es nicht.
Auch eine passende Uniform besitzt der Waschmaschinen-vernarrte Teddy
Wer denkt, es könnte nicht süßer werden, sollte sich festhalten: Auch eine passende Uniform des großen britischen Elektrofachhändlers Currys besitzt er. Dass das Elektrofachgeschäft zudem sein Lieblingsort ist, wie seine Mutter weiter verrät, dürfte nicht überraschen.
Inzwischen ist auch der Social-Media-Account von Currys auf den kleinen Jungen aufmerksam geworden und bezeichnete ihn als "absolute Legende".
Rachaels neuestes Video zeigt Teddy bei einem Ausflug in das Fachgeschäft, wie er - natürlich in seiner Kinderuniform - strahlend durch die Gänge voller Waschmaschinen rennt.
Zu dem Clip schreibt Rachael: "Unser Waschmaschinen-verrückter Junge war heute bei Currys und alle Mitarbeiter haben sein T-Shirt geliebt." Ein Tag, den der kleine Teddy so schnell nicht vergessen wird.
