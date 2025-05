Nickerchen mit Folgen: Hier baumelt ein schlafender Mann an einem Kran

Primorje (Russland) - In Russland wurde ein Mann dabei gefilmt, wie er ein Nickerchen an einem wahrlich ungewöhnlichen Ort abhielt: Er schlummerte in luftiger Höhe auf einem Brett, was wiederum an einem Kran baumelte. Nachdem ein Augenzeuge die Aufnahme im Internet verbreitet hatte, ermittelt jetzt die Polizei.