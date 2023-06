Obdachloser bekommt Haare und Bart geschnitten: Danach ist er kaum wiederzuerkennen

Philadelphia (USA) - Wie sehr ein neuer Haarschnitt und eine frische Rasur einen Menschen verändern können, beweist Lionel (32) aus Houston. Vor laufender Kamera ließ sich der obdachlose Mann von dem ehrenamtlichen Friseur Joshua Santiago umstylen. Danach war er kaum noch wiederzuerkennen. An Pfingstmontag ging der neueste Clip des Haarkünstlers auf TikTok online.

Lionel (32) aus Houston war vor seinem Friseurbesuch reichlich zerzaust. © Screenshot/TikTok/empoweringcuts

Santiago ist seit 2017 als ehrenamtlicher Friseur mit seiner gemeinnützigen Organisation "Empowering Cuts" tätig. Wenn er nicht gerade in seiner Heimatstadt Philadelphia gratis Haare schneidet, fährt er mit seinem Bus durch die USA, um anderswo zu helfen.

Auf Santiagos Website heißt es: "Wir glauben, dass man sich gut fühlt, wenn man gut aussieht. Und, dass man danach auch Gutes tut." In der Hoffnung, auch Lionel einen Wendepunkt in seinem Leben zu verschaffen, hat Santiago ihn kürzlich in Philadelphia frisiert.

In dem Video sieht man den Obdachlosen zunächst mit zerzausten längeren Haaren und Vollbart auf einem Stuhl sitzen. Dann schnappt sich Santiago Schere und Rasierer, um seinem Kunden einen frischen Look zu verpassen.

Im Kommentar zum Clip hat der Friseur Bitteres zu berichten. So musste Lionel in letzter Zeit einiges durchmachen.