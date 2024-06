Obdachloser sieht rasiert und frisiert gleich ganz anders aus: Doch eines ändert sich nicht

Philadelphia (Pennsylvania) - Um ihnen ein wenig Würde zurückzugeben, setzt sich Joshua Santiago aus Philadelphia nun schon seit sieben Jahren für obdachlose Männer und Frauen ein. Mit seiner gemeinnützigen Organisation "Empoweringcuts" geht er auf die Straße, um sie frisch zu frisieren. In diesem Monat landete ein junger Mann auf Santiagos Stuhl. Mit einer neuen Frisur und frisch rasiert, sah er nach der guten Tat zwar optisch gleich viel besser aus. Doch eines konnte auch der ehrenamtliche Friseur nicht ändern.

Dieser obdachlose Mann wirkt geradezu depressiv als er beim ehrenamtlichen Friseur Joshua Santiago auf dem Stuhl landet. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/empoweringcuts

In dem zugehörigen Video, das am 7. Juni auf dem TikTok-Kanal von Empoweringcuts viral ging, sitzt der junge Amerikaner mit traurigen Augen da. Er wirkt teilnahmslos, starrt ins Leere.

Doch als Santiago zur Tat schreitet, hilft er mit, bückt sich, um es dem Friseur leichter zu machen. Schließlich landet die verfilzte Mähne in seinen Händen.

Etwas irritiert starrt der Obdachlose sie an, scheint gar nicht so richtig zu begreifen, was gerade mit ihm geschieht. Während der Prozedur schläft er sogar mehrfach auf dem Stuhl ein.

Ab und zu wechselt der Bedürftige jedoch auch ein paar Worte mit Santiago. Immer wieder blickt er auf seine abgeschnittenen Haare, die er bis zum Schluss in den Händen hält.

Währenddessen stutzt der Ehrenamtliche noch seinen Bart.