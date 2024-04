Oben-ohne-Schuppen streiten sich vor Gericht: "Der Stripclub-Krieg hat begonnen!"

Las Vegas - Zwei Stripclubs streiten sich derzeit wegen ihres Namens in Las Vegas vor Gericht.

Schließlich sei das "Spearmint Rhino" seit 1992 "weltweit" für seine Nackedei-Angebote bekannt, behauptet der Stripclub. Ihr Ex-Mitarbeiter wolle sich dabei wohl an dessen Bekanntheit bereichern.

Übersetzt auf Deutsch klingt der Fall gleich noch kurioser: das "Grüne Minz-Nashorn" gegen das "Pfefferminz-Nilpferd". Doch worum geht es in dem schlüpfrigen Prozess eigentlich?

Die Justiz im US-Bundesstaat Nevada beschäftigt sich aktuell mit dem Oben-ohne-Restaurant "Spearmint Rhino" und dem barbusigen Kabarett "Peppermint Hippo", wie " Page Six " auf Grundlage der Gerichtsunterlagen berichtete.

Der Beschuldigte, "Peppermint Hippo"-CEO Alan Chang, zeigte sich gegenüber "Page Six" von den Vorwürfen unbeeindruckt: "Der Stripclub-Krieg hat begonnen! Wir lassen uns von dieser lächerlichen Klage nicht diskreditieren. In freier Wildbahn leben Flusspferde und Nashörner nebeneinander. Warum nicht in Vegas?"