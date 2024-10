Opa spart 70 Jahre lang Geld in riesigem Glaskrug: Als seine Enkel diesen öffnen, sind alle baff

70 Jahre lang sparte ein US-Amerikaner in diesem Glasbehälter sein Kleingeld. © Screenshot/Reddit u/Crimsonkitsune333

Reddit-Benutzer "Crimsonkitsune333" teilte Ende September das Bild eines riesigen Glasballons, der fast bis zum Rand hauptsächlich mit Silber- und Bronzemünzen gefüllt ist.

"Mein Opa hat 70 Jahre lang sein Kleingeld in diesem Glaskrug aufbewahrt und lässt mich es nun endlich zählen!", schreibt der Nutzer in seinem Beitrag.

Es dauerte nicht lange und das Posting wurde von mehr als 29.000 Reddit-Usern geupvoted. Die Nutzer waren sofort Feuer und Flamme und wollten wissen, was man im Behälter alles finden würde.

Glücklicherweise spannte "Crimsonkitsune333" sie nicht auf die Folter und postete bereits am nächsten Tag ein Update. Er erklärte, dass sie den Krug zunächst mit Isolierband beklebten, in eine Umzugsdecke wickelten und ihn dann auf einen Handwagen luden. "In der Garage legten wir die Flasche auf die Seite, hoben den Boden mit einem darunterliegenden Block an und kippten diesen, um die Münzen herausgleiten zu lassen."

Nachdem das Glas leer war, machten sich die Enkelkinder daran, den Inhalt zu sortieren. Und dies sollte etwa eine Woche in Anspruch nehmen. Allein das Gewicht der Münzen betrug stattliche 69 Kilogramm.