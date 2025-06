Baby nervt auf langem Flug: Was die Eltern danach tun, lässt viele mit dem Kopf schütteln

Die kleine Ava wird von ihrem Papa gehalten, während sie sich bei den anderen Passagieren "entschuldigt". © Montage: Instagram/themumcrew

Deswegen dachten sich Mama und Papa der kleinen Ava, dass sich ihr Töchterchen nach einem Langstreckenflug bei den anderen Passagieren "entschuldigen" sollte. Ein Clip der Aktion ging viral, doch löste auch heftige Debatten aus.

Vor rund einem Monat flog Mom-Fluencerin Hannah Chestnut mit ihrem Mann Joseph und ihren erst fünf Monate alten Zwillingen nach Atlanta. Eine Strecke, die in der Regel in mehr als neun Stunden zurückgelegt wird!

Ein schreiendes Baby an Board wünschen sich bei so einer Reisezeit wohl nur die allerwenigsten. Doch, um sich mit den anderen Fluggästen wieder gut zu stellen, sorgten Hannah und ihr Mann dafür, dass vor allem Ava sich bei allen "entschuldigte".

In einem Clip, den die Britin auf ihrem erfolgreichen Insta-Account postete, ist zu sehen, wie das Baby von seinem Vater gehalten wird, während die anderen Passagiere an den beiden vorbeigehen. "Wir sagten ihr, sie müsse sich persönlich für das bei allen entschuldigen, was sie ihnen auf dem Flug angetan hat", steht in dem Video geschrieben.

Millionen an Views sammelte die Aufnahme inzwischen, mehr als 120.000 User ließen außerdem ein Like da. Doch nicht alle zeigten sich positiv von dem Verhalten der Familie angetan.