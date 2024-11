Paar kauft Haus: Was sie unter dem alten Teppich finden, macht sie sprachlos

London (England) - Erst einer, dann der zweite, dann das große Staunen: Charlie (30) und seine Freundin Neha (30) traf der Schlag, als sie vor wenigen Tagen sahen, was sich unter den Teppichen ihres neu gekauften Hauses in London verbarg. Auf TikTok ist die Stimmung ähnlich. Denn dort hat das entsprechende Video seit Sonntag mehr als fünf Millionen Klicks erreicht.

Charlie (30) zieht den letzten Teppich ab, freut sich bereits, seinen Fund zu präsentieren. © TikTok/Screenshot/ourhome.at111

In dem kuriosen Clip (siehe unten) muss Charlie breit grinsen, weil er offenbar schon an anderer Stelle gesehen hat, was los ist.

Also zieht er beide Teppiche wohl wissend ab, um dann seine Entdeckung kundzutun: einen wunderbar erhaltenen Parkettboden.

"Wir waren schockiert, den Originalboden zu finden, da uns der Verkäufer nicht gesagt hatte, dass sich unter dem Teppich Parkettboden befand", sagte seine Verlobte Neha diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek.

Das Paar hatte sich darauf eingestellt, viel Geld ausgeben zu müssen, weil Parkettböden in London mittlerweile um die 60 Euro pro Quadratmeter kosten.

Ihre Schlussfolgerung hat es unter diesen Umständen in sich.