Paar will Whirlpool im Haus abreißen: Was sie darunter finden, macht sie fassungslos

Nachdem der Whirlpool entfernt war, entdeckte das Ehepaar einen Schacht mitten im Wohnzimmer. © Screenshot/TikTok/hayleyg099

"Die Einrichtung war ganz im Stil der 1970er Jahre." So beschrieb die Eigentümerin ihr Zuhause gegenüber Newsweek, als sie 2020 ihre Unterschrift unter den Kaufvertrag gesetzt habe.

Zum Retro-Stil gehörte auch ein Whirlpool mitten im Wohnzimmer. Weil sich das Sprudelbecken aber in einem "desolaten Zustand" befunden habe, sei es nie genutzt worden. Jetzt sollte es weg.

So machten sich Trevor und Hayley daran, den Pool abzureißen - und plötzlich öffnete sich dem Ehepaar ein Tor zu einer anderen Welt. Denn was sie bis dato noch nicht wussten: Direkt unter ihrem Haus ruhte still und starr ein See!

Ihre Entdeckung veröffentlichten die Amerikaner mit einem Video bei TikTok. Darauf zu sehen: Ein Schacht, der vom Wohnzimmer in die Tiefe führt. Zuerst in einen anderen, mit Wasser gefluteten Raum, dann mitten in ein offenes Gewässer.