Pärchen will beweisen: Nein, Männer müssen nicht immer größer sein! "Wir werden oft angestarrt"

Cornwall (Großbritannien) - Selbst im Jahre 2023 scheint es bei vielen Menschen immer noch festgefahrene Rollenverständnisse zu geben. Ein Freund, der kleiner ist als man selbst? Für so manch eine Frau nach wie vor unvorstellbar! Doch Lizzy Jade Groombridge (29) will das Schubladendenken beenden und präsentiert sich im Netz stolz neben ihrem deutlich kleineren Partner.

Also orientiere sie sich in eine andere Richtung. Ihr Partner, James Hitchens (30), ist fast 20 Zentimeter kleiner! "Die positiven Aspekte, die es mit sich bringt, unsere Unterschiede zu teilen, überwiegen die negativen", erklärte Lizzy nun laut Daily Star .

Mit einer Länge von über 1,90 Metern wäre es für die Britin, die im Netz auch unter dem Pseudonym "Lizzy Long Legs" auftritt, ohnehin ein gar nicht so einfaches Unterfangen, einen deutlich größeren Freund zu finden.

Mittlerweile sei es ein Trend geworden, dass Männer über "größere Frauen fantasieren und diese sexualisieren", erzählte die 29-Jährige. Doch sie und ihr Freund würden eigentlich eine ganz normale Beziehung führen. Es wirkt so, als würde der Größenunterschied für die beiden eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielen.

"Ich war in meiner Schulzeit immer die größte Person, einschließlich aller Jungen in meinen Klassen", erinnerte Lizzy sich. Von daher ist für sie auch gar nicht so ungewöhnlich, dass ihre Partner nun auch kleiner ist als sie.

Über ihn schwärmte sie indes: "James sieht über den Größenunterschied hinweg. Er ist ein ziemlich männlicher Typ."