Paket mit wertvollem Inhalt! Zustellerin direkt vor Haustür beklaut

Chesterfield (USA) - Ein gewagter Diebstahl ereignete sich in Chesterfield im US-Bundesstaat Virginia. Eine über der Tür eines Wohnhauses montierte Überwachungskamera filmte, wie ein Dieb einer Kurier-Fahrerin ein Paket aus der Hand riss und sich damit aus dem Staub machte. Der Inhalt: wertvoll!

In den USA wollte eine Paket-Zustellerin die bestellte Ware abliefern, als ein Dieb ihr das Paket aus der Hand riss und damit verschwand. (Symbolbild) © 123rf.com/luismolinero

Die Aufnahme zeigt, wie ein Mann der FedEx-Mitarbeiterin auf deren Weg zum Haus dicht folgte und sich ihr immer weiter näherte. Plötzlich riss er das Paket an sich und rannte damit zu einem am Straßenrand geparkten weißen BMW, unweit des Tatortes.

Wie die New York Post berichtet, arbeitete die Bestellerin, Jessica Saenz, zum Zeitpunkt des schockierenden Überfalls, der sich am vergangenen Donnerstag ereignete, zu Hause und wartete schon auf die von ihr georderte Ware: ein nigelnagelneues iPad.

Sie sei gerade in einer Besprechung gewesen, als die "FedEx-Dame begann, ganz heftig an meine Tür zu klopfen. Ich frage mich: Was ist los?"

Doch statt der Lieferung überbrachte die fassungslose Botin nun die schlechte Nachricht, dass das Apple-Gerät geklaut worden war.

Als sich Saenz die Aufnahmen aus der Kamera ansah, bekam sie mit, dass der Dieb der Zustellerin vor der Tat erzählte, dass er in der Wohnung, in der das Paket zugestellt werden sollte, leben würde.

Dann schnappte sich der Langfinger blitzschnell die Postsendung.