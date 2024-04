Papa fragt Baby-Sohn, wie Mama klingt: Was der Kleine dann tut, bringt Millionen zum Lachen

Brennan Doherty (34) kann sich neben Millionen TikTok-Usern köstlich über die Mama-Imitation seines Sohnes Huxley (15 Monate) amüsieren. © TikTok/Screenshot/boo5977

Das Video (siehe unten) ist in diesem Monat zu einem viralen Hit auf TikTok aufgestiegen. Der Grund dafür ist, dass der kleine Huxley (15 Monate) seine Mutter perfekt imitiert.

So wird der süße Fratz aus Forth Worth, Texas, in dem Clip von seinem Vater Brennan Doherty (34) gefragt, wie Mama klingt.

Während viele in diesem Moment vermutlich noch rätseln, was genau der Mann meinen könnte, gibt sein Sohn die ulkige Antwort: Er atmet tief ein und seufzt dann.

Offensichtlich klingen Millionen von Müttern auf der ganzen Welt genau wie Huxleys. Das würde zumindest erklären, warum der kuriose Hit inzwischen fast 15 Millionen Klicks und gut 1,6 Millionen Likes hat.

Allerdings gibt es sogar einen guten Grund, warum Mama Nicole (30) von ihrem Sohn auf diese Weise nachgeäfft wird.