Passagier verpasst zweimal seinen Flug - plötzlich gibt es eine Bombendrohung!

Hyderabad (Indien) - Wer kennt es nicht: Man verpasst seinen Zug, Flug oder Bus und würde vor lauter Frust am liebsten sein Handy auf den Boden schmeißen. Aber deswegen gleich eine Bombendrohung abgeben? Dafür braucht es schon eine besonders kurze Zündschnur! Und die hatte Ajmeer Bhadraiah (59) offensichtlich...

Ajmeer Bhadraiah (59) verpasste gleich zwei Indigo-Flüge. (Archivbild) © dpa/Divyakant Solanki

Der Militär-Ingenieur hatte es geschafft, nicht nur einen, sondern gleich zwei Flüge zu verpassen!

Wie die Times of India berichtet, wollte er von der südindischen Stadt Hyderabad aus nach Chennai fliegen. Doch weil er zu spät ankam, wurde ihm der Zugang zu seiner Maschine verwehrt.

Nachdem der 59-Jährige bereits seinen frühen Flug um 5.15 Uhr (Ortszeit) verpasst hatte, war er auch für seinen Ersatzflug, den er für 10.15 Uhr gebucht hatte, nicht pünktlich. Daraufhin geriert er in eine emotionale Auseinandersetzung mit dem Flughafenpersonal.

"Der besagte Passagier stritt sich mit einem Angestellten von Indigo [so lautet der Name der Fluggesellschaft, Anm. d. Red.] und bat ihn, an Bord gehen zu dürfen", berichtete ein Beamter der Polizeistation des "Rajiv Gandhi International Airports".

"Er drohte damit, den Flug zu stoppen und rief die Polizeileitstelle an. Er informierte sie über eine Bombe in Flug 6E-6151 und verlangte, dass der Start gestoppt werde."