Politikerin sorgt mit Video-Panne für Lacher: "Wir können Ihre Wäsche sehen"
Neuseeland - Eine neuseeländische Kommunalpolitikerin sorgt derzeit mit einem kuriosen Video für Aufsehen: Sie nahm am Montag in ungewöhnlicher Umgebung an einer Sitzung des Stadtrats von Dunedin teil.
Wie aus einem auf YouTube veröffentlichten Video des Dunedin City Council hervorgeht, hatte sich Jo Galer per iPad zu einer Sitzung des Stadtrats zugeschaltet - und nahm offenbar aus dem Badezimmer heraus daran teil.
Zunächst sorgte die Situation für leichtes Gelächter. Bürgermeisterin Sophie Barker machte Galer auf die ungewöhnliche Kameraperspektive aufmerksam: "Vielleicht sollten sie ihre Kamera anders ausrichten [...] Wir können ihre Wäsche sehen".
Galer fragte daraufhin zunächst: "Können Sie mich sehen?" - und stellte anschließend fest: "Wenn Sie meine Wäsche sehen, können Sie mich sehen."
Während ihres Redebeitrags zur Reform der Kommunalverwaltung tauchte zudem plötzlich eine mysteriöse dunkle Gestalt hinter einer Tür im Hintergrund auf.
In den Kommentaren unter dem Video sorgte der Moment für Spekulationen: "Wer war da unter der Dusche? War es ihr Freund? Hält sie jemanden als Geisel?"
Titelfoto: Youtube/Screenshot/Dunedin City Council