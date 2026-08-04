"Seltene und wunderschöne Besonderheit": Zwillinge kommen in verschiedenen Monaten zur Welt

Bremen - Die Zwillinge Jara und Mira aus Bremen trennten bei der Geburt nur 26 Minuten, trotzdem haben sie in zwei verschiedenen Monaten Geburtstag.

Mira und Jara kamen zum Monatswechsel zur Welt. © Handout / Berlin/Gesundheit Nord – Klinikverbund Bremen/dpa

Während die meisten Zwillinge an ein- und demselben Tag geboren werden, kam es am vergangenen Wochenende zu einer schönen Kuriosität im Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess des Klinikums Bremen-Mitte.

Dass Zwillinge rund um die Mitternachtsstunde geboren werden und somit an zwei unterschiedlichen Tagen ihre Geburtstage feiern, kommt vor. Doch zwei verschiedene Monate ist nun wirklich eine Besonderheit.

So geschehen in Bremen. Wie der Gesundheit Nord Klinikverbund Bremen mitteilte, wurden die Schwestern im Juli und August geboren.

Am 31. Juli um 23.49 Uhr erblickte Mira das Licht der Welt, 26 Minuten später, um 0.15 Uhr, folgte die kleine Jara.

"Das ist eine seltene und wunderschöne Besonderheit", sagt Michaela Püttmann, eine der leitenden Hebammen am Klinikum Bremen-Mitte. "Wir gratulieren den Eltern von Herzen zur Geburt ihrer beiden Töchter und wünschen Mira und Jara einen wunderbaren Start ins Leben – voller Gesundheit und Liebe", so die Hebamme.

Mira brachte bei ihrer Geburt 2485 Gramm auf die Waage, Jara kam mit 3075 Gramm zur Welt. Beide machten laut Klinikverbund einen sehr gesunden und stabilen Eindruck.