Polizei muss betrunkenen Mann mit Waffen auf Traktor stoppen

Cosul - Im Großpostwitzer Ortsteil Cosul kam es am Sonntagabend zu einem eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz: Ein Mann (68) mit Waffe und unter Alkoholeinfluss musste auf einem Traktor gestoppt werden.

Ein 68-Jähriger musste betrunken auf einem Traktor gestoppt werden. Er hatte eine Waffe dabei. (Symbolfoto) © 123RF/ dynamoland

Zeugen hatten gegen 21.30 Uhr die Polizei alarmiert und vermeldet, dass ein Mann auf seinem Grundstück mit einer Schreckschusswaffe schießen würde.

Noch auf ihrer Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass die besagte Person nun mit einem Traktor losgefahren war. Dieser wurde von den Beamen anschließend gestoppt.

Die Waffe, die auf dem Armaturenbrett gesichert wurde, sollte nicht die einzige im Besitz des Mannes sein.

Dieser pustete bei einem Alkoholtest währenddessen umgerechnet 2,10 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst.

In der Wohnung des 68-jährigen Traktorfahrers wurden bei einer Durchsuchung mehrere Schusswaffen und Munition entdeckt. Eine Erlaubnis lag dafür nicht vor.