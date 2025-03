Polizist zwingt Tochter (6) "Ich will meinen Bruder töten"-Plakat zu halten! Dann wird er noch dreister

Was Cody Scott seiner eigenen Tochter (6) zumutete, um sie zu bestrafen, sorgt im US-Bundesstaat Indiana für Entsetzen. Augenzeugen wählten gar den Notruf.

Von Elias Kroll

Logansport (USA) - Kann man ein guter Polizist sein, wenn man nicht mal in seinen eigenen vier Wänden auf angemessene Art für Recht und Ordnung sorgen kann? Was Cody Scott seiner Tochter (6) zumutete, um sie zu bestrafen, sorgt im US-Bundesstaat Indiana für Entsetzen. Augenzeugen wählten gar den Notruf - auf den Scott dann auch noch selbst antwortete!

Der Angeklagte ist Beamter der Polizei in Logansport. (Symbolfoto) © Facebook/Logansport Police Department Cody und seine Frau Kylie Scott wurden inzwischen wegen Kindesvernachlässigung angeklagt, wie People am Samstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf lokale Medien berichtete. Am 19. Januar dieses Jahres wurde laut Gerichtsdokumenten in dem Örtchen Logansport der Notruf gewählt, weil Augenzeugen ein kleines Mädchen in der Kälte gesehen hatten. Die 6-Jährige, die später als Tochter der Scotts identifiziert wurde, hielt dabei ein Plakat, auf dem stand: "Ich möchte meinen Bruder erstechen und töten, ich nehme sogar ein Antipsychotikum. Wenn ihr Mitleid habt, dann gebt es den Opfern." Kurioses Tourist zeigt nackten Hintern auf berühmten Wahrzeichen: Regierung kennt keine Gnade Die Cops, die auf den Notruf reagierten? Ausgerechnet Cody Scott und sein Vorgesetzter! "Dieses Baby steht hier draußen in der eisigen Kälte mit einem Schild", soll ein Augenzeuge laut Fox 59 zu den Polizisten gesagt haben. Auf Aufnahmen der Body-Cam soll zu hören sein, wie Scott antwortete: "Nun, Sir, abgesehen davon, sie grausam körperlich zu verprügeln, habe ich keine andere Strafe gefunden, die bei ihr hilft."

Cody Scott wurde von seinem Polizeidienst in Logansport freigestellt. (Symbolfoto) © Facebook/Logansport Police Department

Angeklagter Polizist behauptet: Tochter wollte Sachen im Haus zerstören