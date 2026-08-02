02.08.2026 21:00 Junge Frau klagt über Übelkeit, dann färbt sich ihre Haut schwarz: Der Grund verändert ihr Leben

Die Engländerin Poppy Guy leidet an der Nierenerkrankung Morbus Addison. Das hat zur Folge, dass sich ihre Haut schwarz verfärbte.

Von Marcus Scholz

England - Was hatte sie sich da bloß eingefangen? Schon im Juli 2025 hatte die Engländerin Poppy Guy immer wieder mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen. Außerdem bemerkte sie helle Pigmentveränderungen an ihren Armen. Ihr Hausarzt diagnostizierte eine Angststörung, verschrieb Medikamente. Damit sollte er völlig daneben liegen!

Poppy Guy (29) hat noch immer eine stark verfärbte Haut. © Screenshot/TikTok/poppysarahguy22 Denn der Zustand der 29-Jährigen besserte sich nicht, ihr Befinden wurde sogar noch schlechter. Am 25. Mai dieses Jahres flog die zweifache Mama trotzdem mit ihrer Familie ins spanische Málaga in den Urlaub. Poppy erhoffte sich, danach sonnengebräunt nach England zurückkehren zu können. Stattdessen begab sich die junge Frau in die Hölle! Erbrechen, Atemnot und Schwindelgefühle bestimmten ihre Tage in Andalusien. Ihre Haut färbte sich nicht braun, sondern nahm einen schwarzen Ton an. "Ich wurde so dunkel, dass sich alle fragten: 'Warum ist Poppy so dunkel?'", erklärte die 29-Jährige im Gespräch mit LADBible. Kurioses Mann kauft herrenlosen Koffer: Was er darin findet, amüsiert ihn köstlich Weil sich die Engländerin nicht anders zu helfen wusste, befragte sie ChatGPT. Die KI sollte ihr endlich eine richtige Diagnose geben - und ChatGPT lieferte! Demnach sollte Poppy an Morbus Addison, also einer seltenen Erkrankung der Nebennieren leiden, bei der nicht mehr genügend lebenswichtige Hormone produziert werden.

Poppy dokumentiert ihren Genesungsweg bei TikTok

Engländerin Poppy ist derzeit auf einen Rollstuhl angewiesen