Mann kauft herrenlosen Koffer: Was er darin findet, amüsiert ihn köstlich
Großbritannien - Herrenlose Koffer sind sein Leben: Scott Fensome aus Großbritannien hat schon vor Jahren ein Geschäft daraus gemacht, Gepäckstücke zu ersteigern - vor allem an Flughäfen. Mittlerweile ist aus seinem Hobby ein Beruf geworden, von dem der Händler lebt. Zudem hat er sich ein cleveres Zubrot überlegt: TikTok-Videos. Vor wenigen Tagen hat Fensome damit wieder einen viralen Treffer gelandet.
Grund dafür ist mit Sicherheit seine Aufregung in dem Clip, als er eine bestimmte Sache in seinem neuesten Koffer findet. Seit Anfang der Woche ist das Video abrufbar, in dem Fensome gleich zu Beginn auf seine Aufregung aufmerksam macht.
Sein Trick: Er pixelt das Fundstück zunächst und baut so Spannung auf. Dann wühlt er sich in dem Clip erst einmal durch allerlei Kleidungsstücke, die teilweise von einer Frau und teilweise von einem Mann zu stammen scheinen.
Auffällig ist, dass sich in dem Koffer neben einer Menge Kopfbedeckungen, wie zum Beispiel einer Baskenmütze, auch allerhand Süßigkeiten befinden. Der Koffer-Käufer stößt zudem auf eine gefüllte Plastiktüte, die er kurzerhand aufreißt.
Dann zieht er etwas heraus, das ihm die Kinnlade herunterfallen lässt. Fassungslos hält der Brite eine Chipstüte in die Kamera. Aber warum regt er sich ausgerechnet darüber so auf? Fensome erklärt das anhand eines Fun Facts.
Kurioser TikTok-Clip hat bereits mehr als 75.000 Klicks
"Ich war früher stark übergewichtig", gibt der Händler zu. "Als ich eine Reise nach Spanien machte, kaufte ich fünf Packungen davon. Sie reichten mir fünf Monate lang, weil ich jeden Tag genau fünf einzelne Chips aß", fügt er hinzu.
Es ist also die emotionale Verbindung zu dieser Chips-Sorte, die ihn so aus der Fassung bringt. "Ich nehme sie mit und ich werde sie essen", lässt er seine Follower noch wissen.
Leisten kann es sich Fensome allemal - er ist im Gegensatz zu früher nämlich rank und schlank.
Doch hat sich der Kauf abseits dieses nostalgischen Exkurses gelohnt? Vermutlich nicht! 100 britische Pfund (knapp 117 Euro) hat der Käufer bezahlt. Bekommen hat er dafür nur ein paar alte Klamotten und etwas zum Knabbern.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/ecomkings0