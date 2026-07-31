Mann kauft herrenlosen Koffer: Was er darin findet, amüsiert ihn köstlich

Großbritannien - Herrenlose Koffer sind sein Leben: Scott Fensome aus Großbritannien hat schon vor Jahren ein Geschäft daraus gemacht, Gepäckstücke zu ersteigern - vor allem an Flughäfen. Mittlerweile ist aus seinem Hobby ein Beruf geworden, von dem der Händler lebt. Zudem hat er sich ein cleveres Zubrot überlegt: TikTok-Videos. Vor wenigen Tagen hat Fensome damit wieder einen viralen Treffer gelandet.

Diese Entdeckung lässt Scott Fensome für einen Moment die Fassung verlieren. © TikTok/Screenshot/ecomkings0

Grund dafür ist mit Sicherheit seine Aufregung in dem Clip, als er eine bestimmte Sache in seinem neuesten Koffer findet. Seit Anfang der Woche ist das Video abrufbar, in dem Fensome gleich zu Beginn auf seine Aufregung aufmerksam macht.

Sein Trick: Er pixelt das Fundstück zunächst und baut so Spannung auf. Dann wühlt er sich in dem Clip erst einmal durch allerlei Kleidungsstücke, die teilweise von einer Frau und teilweise von einem Mann zu stammen scheinen.

Auffällig ist, dass sich in dem Koffer neben einer Menge Kopfbedeckungen, wie zum Beispiel einer Baskenmütze, auch allerhand Süßigkeiten befinden. Der Koffer-Käufer stößt zudem auf eine gefüllte Plastiktüte, die er kurzerhand aufreißt.

Dann zieht er etwas heraus, das ihm die Kinnlade herunterfallen lässt. Fassungslos hält der Brite eine Chipstüte in die Kamera. Aber warum regt er sich ausgerechnet darüber so auf? Fensome erklärt das anhand eines Fun Facts.