Priester entfernt Josef aus Krippe ... und setzt zweite Frau zu Jesus-Kind

Mercogliano (Italien) - In der italienischen Gemeinde Mercogliano, östlich von Neapel , sorgt eine weihnachtliche Krippenszene in einer Kirche für Empörung. Statt Maria und Josef sitzen dort nun zwei Frauen beim neugeborenen Jesus. Die Idee hatte einer der örtlichen Priester.

Die Krippenszene des Jesus-Kindes mit zwei Müttern löst den Vorwurf der Gotteslästerung aus. © Screenshot Facebook/Don Vitaliano Della Sala

Doch nicht jeder ist davon so begeistert wie Pater Don Vitaliano Della Sala, auf den die Änderung zurückgeht. Inzwischen haben mehr als 21.000 Menschen eine Petition unterzeichnet, in der sie den zuständigen Bischof der Provinz Avellino auffordern, einzugreifen und die "Ordnung" in der Kirche der Heiligen Peter und Paul wiederherzustellen, berichtet Sky News.

Die Aktivisten, die sich für das Leben und die Familie einsetzen, nannten die Szene "gefährlich" und "gotteslästerlich". Sie behaupteten, dass diese den Lehren der katholischen Kirche über die Familie widerspreche und legitimiere gleichgeschlechtliche Elternschaft und Leihmutterschaft.

Vitaliano Della Sala hat die Darstellung der Geburt Jesu inzwischen verteidigt, unter anderem in einem Facebook-Post.

"Ich wollte mit dieser Szene zeigen, dass Familien nicht mehr nur das Traditionelle sind", erklärte der Priester.

"In unseren Gemeinden sehen wir immer mehr Kinder aus den neuen Familienformen, die es gibt und Teil unserer Gesellschaft sind: Kinder getrennter und geschiedener Menschen, schwule Paare, Alleinstehende, junge Mütter", fügte er hinzu.