Mann findet Handy nach zwei Wochen wieder: Was für ein Video drauf ist, raubt ihm den Atem

Dänemark - Nach zwei Wochen passierte das, womit niemand mehr gerechnet hatte: Ralfs Zorgis fand sein Handy wieder, das ihm vor 14 Tagen im dänischen Jütland in den Vejle Fjord gefallen war. Alle Versuche, das Gerät am Tag des Verlusts zu finden, waren gescheitert. Doch nicht nur die Tatsache, dass er sein iPhone 11 nach zwei Wochen wiedergefunden hatte, raubte Zorgis den Atem, sondern auch ein neues, zweistündiges Video, das sich mittlerweile darauf befand.

Ralfs Zorgis konnte nach dem Fund seines Handys mächtig staunen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/zoorgis

Rückblick: Das Unglück war ursprünglich geschehen, als der junge Mann aus Litauen in dem etwa 22 Kilometer langen Fjord Aufnahmen machen wollte. Stattdessen fiel ihm sein Handy ins Wasser, verschwand zunächst spurlos.

Was Zorgis nicht wusste: Die Kamera des iPhones lief noch ganze zwei Stunden unter Wasser weiter, filmte manch kuriose Szene. So ist auch der Handy-Besitzer in der Aufnahme zu sehen, der suchend nach seinem verlorenen Gerät direkt daran vorbeiläuft.

"In dem Video sieht man, dass das Handy ins Wasser gefallen ist (...) Nach ein paar Minuten wurden einige sehr neugierige Krebse und Quallen gefilmt", erklärte Zorgis diese Woche in einem Interview mit Newsweek.



Neben dem Video hatte sein Handy allerdings noch mehr Überraschungen für ihn zu bieten.