Ratte oder Ente? Schüler findet Tierkopf in seinem Essen

Nanchang (China) - In China hat ein Schüler in seinem Essen angeblich den Kopf einer Ratte gefunden. Aufnahmen und Fotos des Vorfalls gingen viral. Die Bildungseinrichtung dementierte inzwischen - und behauptete, dass es sich um einen Entenkopf handelte.

Tierkopf in Reis. Wo ist eigentlich der Rest der Ratte geblieben? © Screenshot Twitter/@manyapan

Das Reisgericht mit besonderer Fleischbeilage wurde Anfang Juni in einer Schulkantine der Stadt Nanchang serviert. Ein Video von dem Nagetierkopf erreichte bei Weibo unglaubliche 310 Millionen Aufrufe und kursiert seitdem in den chinesischen sozialen Medien, berichtet das Portal Whats on Weibo.

Der Clip zeigt etwas, das wie ein Mäuse- oder Rattenkopf in einer Reismahlzeit aussieht. Als sich der betroffene Schüler, der den Tierkopf in seinem Essen gefunden hatte, beim Catering-Personal beschwerte, bestand eine Mitarbeiterin darauf, dass es sich eher um einen Entenkopf handele.

In dem kurzen Film hörte man den Schüler aber widersprechen: "Das ist eine Ratte". Er argumentierte: "Es hat eindeutig Rattenzähne, siehst du das nicht?"

Entenkopf oder Entenhals sind in vielen Teilen Chinas beliebte Gerichte. Aber es war offenbar nicht das, was die Person bestellt hatte. Und wie der Rest einer Ente sieht der Kopf auch nicht aus. Es sei denn, in China haben Enten spitze Zähne.

Am 3. Juni äußerte sich schließlich die Schule zu dem "Rattenvorfall" und erklärte, dass es sich in Wirklichkeit um einen Entenkopf handelte. Am nächsten Tag bestätigte auch die lokale Behörde für Lebensmittelüberwachung, dass es sich um Entenfleisch handelte.