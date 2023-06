Reaktion auf ein Akne-Medikament macht ihn weiß: "Man verliert seine Identität - erst recht als schwarzer Mann"

Louisiana - Was Kirtus Kwincy (34) vor einigen Jahren durchmachen musste, ist nur schwer vorstellbar: Innerhalb weniger Wochen färbte sich seine dunkle Hautfarbe am Großteil seines Körpers weiß. Ausgelöst wurde das alles durch ein Akne-Medikament, dass er 2017 wegen eines eingewachsenen Haares verschrieben bekommen hatte.

Kirtus Kwincy (34) entwickelte das sogenannte DRESS-Syndrom. © Montage: Instagram/screenshots/kirtuskwincy

Plötzlich verlor er seine Haut und seine Haare. In der Web-Sendung "Dating Different" berichtet Kirtus Kwincy, genannt Kirt, dass er nach dem folgenschweren Arztbesuch das sogenannte DRESS-Syndrom (eine seltene Arzneimittelreaktion) entwickelte.

Dies führte wiederum zu Vitiligo - einer Hauterkrankung, bei der Pigmentstörungen in Form weißer, pigmentfreier Hautflecken auftreten - und Alopezie (verstärkter Haarausfall).

Wie er selbst sagt, war er plötzlich kein "schwarzer Mann" mehr, sondern weiß. Eine extreme Umstellung, die er vor allem am Anfang als extrem unangenehm empfand. "Ich habe mich so ekelhaft gefühlt, wie sonst noch nie in meinem Leben."

Erst recht als schwarzer Mann sei es schwierig, "man verliert seine Identität". Kirt erklärt: "Ich weiß genau, wer ich bin, aber wenn man vor die Tür geht, dann ist es so, als müsste man sich der Welt noch einmal vorstellen."

Er musste lernen, mit den Blicken der Leute klarzukommen. Eine ernsthafte Beziehung führte er seit seiner Erkrankung nicht, ist seit Jahren Dauersingle. "Es stört mich nicht, alleine zu sein, aber es ist auch schön, jemanden zu haben."